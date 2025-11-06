In Francia, una donna si è vista recapitare una multa alquanto bizzarra. A quanto pare, infatti, la sua vicina l’avrebbe denunciata a causa del suo gatto, Remy, abituato a scorrazzare all’aperto. Nella denuncia, la vicina ha menzionato una serie di danni provocati dal gatto, che è solito introdursi nella sua proprietà lasciando impronte sull’intonaco, urina sul materasso e feci sul prato. La proprietaria del gatto, però, ha dichiarato che la vicina non è mai riuscita a dimostrare la colpevolezza del suo Remy, sottolineando inoltre la presenza di diversi gatti randagi nel quartiere. Eppure, il tribunale alla fine si è schierato dalla parte della vicina, multando pesantemente Dominique, la proprietaria di Remy.

Una multa salatissima, anzi due

Dominique, infatti, ha ricevuto una multa di 1.250 euro, una somma piuttosto alta alla quale potrebbe aggiungersi un’ulteriore sanzione qualora il suo Remy decidesse di tornare a fare visita alla vicina. “Quando ho ricevuto la multa è stato come se fossi stata colpita alla testa”, ha raccontato Dominique al quotidiano francese Le Parisien. “Da quel giorno tengo Remy sempre a casa. Ha preso peso ed è diventato aggressivo. Non posso nemmeno lasciarlo in giardino per paura che salti di nuovo la recinzione. È come se fosse stato condannato agli arresti domiciliari, una sorta di reclusione e una doppia punizione”.

La paura più grande di Dominique, però, alla fine si è concretizzata. La donna, infatti, è stata convocata nuovamente in tribunale perché, a quanto pare, il suo Remy avrebbe oltrepassato nuovamente la recinzione per una visita fuori programma alla vicina. Questo potrebbe costare a Dominique una multa aggiuntiva di 2mila euro, oltre a una sanzione giornaliera pari a 150 euro. Questa insolita battaglia legale ha attirato l’attenzione di alcuni gruppi francesi per i diritti degli animali, molti dei quali ritengono che la decisione del tribunale violi senza alcun dubbio i diritti dei gatti, che hanno l’istinto naturale di esplorare l’ambiente circostante.