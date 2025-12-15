“La grande fuga”, più o meno. Lo scorso giovedì, a Venezia, una donna ha rubato una barca da trasporto piena di pacchi ormeggiata lungo il Canal Grande. La sua fuga, però, è durata molto poco e la donna, già nota alle forze dell’ordine, si è schiantata a tutta velocità contro una spalla del ponte di Rialto, danneggiando un pezzo della balaustra in marmo.

Ruba barca ma si schianta sul ponte di Rialto: il video

La donna ha notato la barca da trasporto merci, stracolma di pacchi e regali di Natale, ormeggiata sotto la Riva del Palazzo dei Camerlenghi, la sede della Corte dei Conti. Non ci ha pensato troppo: sfruttando l’assenza momentanea dei corrieri, impegnati nella consegna dei pacchi, ha cercato di rubarne alcuni ma qualcuno l’ha subito notata e ha lanciato l’allarme. A quel punto, la donna è salita a bordo della barca, si è messa al timone, ha acceso il motore e ha attraversato il canale a tutta velocità, finendo la sua corsa sulla balaustra al lato del ponte.

Nell’impatto molti dei pacchi sulla barca sono finiti in acqua. La donna, invece, è riuscita a scendere dall’imbarcazione e ha cercato di darsi nuovamente alla fuga, questa volta a piedi, ma è stata subito raggiunta e arrestata dalla polizia locale. Le immagini del suo tentativo di furto e quelle della sua “fuga” sono diventate virali sul web. La balaustra colpita dalla barca era stata restaurata e messa in sicurezza nel 2008. Il consigliere comunale Giovanni Giusto, arrivato subito sul posto per una prima valutazione dei danni, ha dichiarato: “Il restauro sarà difficile, ma non impossibile. La prima cosa da fare è recuperare tutti i frammenti, anche quelli finiti in acqua”.