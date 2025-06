A Roma, si sa, si sgomita per trovare parcheggio. Qualcuno gira all’infinito, altri rinunciano e altri ancora ricorrono a particolari stratagemmi nella speranza si passarla liscia. Un automobilista, per esempio, ne ha usato uno ricorrendo all’utilizzo della paletta segnaletica, quella delle forze dell’ordine. Ne faceva uso riponendola nella propria auto. Per il suo piano, la paletta doveva essere abbastanza visibile dall’esterno in modo da giustificare i suoi parcheggi selvaggi.

Paletta segnaletica in auto

Gli agenti del gruppo I Centro storico si trovavano vicino Fontana di Trevi. All’altezza di via Poli hanno poi notato una Jeep Compass in una zona a traffico limitato, naturalmente senza autorizzazione e nella completa violazione del divieto di fermata presente in quel tratto specifico. Osservando più attentamente l’auto, gli agenti hanno notato, sull’aletta parasole lato guida, una paletta di segnalazione di una forza di polizia non meglio specificata. Dalla sua posizione, la paletta lasciava intendere la presenza di un equipaggiamento di un veicolo in servizio istituzionale.

Durante tutte le verifiche del caso, gli agenti sono stati raggiunti dal conducente, un uomo di 43 anni, a cui è stato chiesto di mostrare loro la paletta in questione. Com’era logico aspettarsi, questa era priva di qualsiasi riferimento a istituzioni o forze di polizia. Gli agenti hanno poi appurato che la paletta, ben visibile dall’esterno, era stata posizionata accuratamente per indurre in errore, simulando così un’autorizzazione in realtà fasulla, uno stratagemma che gli permetteva di parcheggiare dove voleva (e non poteva). L’uomo è stato poi denunciato per sostituzione di persona, data la sua propensione a spacciarsi per un soggetto in servizio presso un ente autorizzato all’uso della paletta.