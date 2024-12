Pensava di attraversare il confine con la Svizzera con 26mila euro nascosti alla buona, ma qualcosa è andato storto. Il protagonista di questa vicenda è stato fermato dalla Guardia di Finanza al valico del Gaggiolo, a Cantello (Varese). Parte del bottino, 12mila euro, era nascosta in uno stivaletto da motociclista. Un’idea geniale, se non fosse che l’uomo, nel frattempo, lasciava in Italia un debito con l’erario di oltre mezzo milione di euro. Ah, e c’era anche un ordine di carcerazione pendente.

Documenti falsi e altre sorprese

I finanzieri, insospettiti dalle sue dichiarazioni piuttosto fantasiose, hanno deciso di approfondire. La perquisizione personale e dell’auto ha portato alla scoperta di ulteriori 12mila euro, stavolta stipati in uno stivaletto nascosto nello zaino. Ma non finisce qui: l’uomo aveva con sé documenti contraffatti, intestati addirittura a Gibilterra.

L’imprenditore “evasore totale”

Il fermato, ex titolare di una società di motoveicoli, si è rivelato un “evasore totale”. Dopo aver operato per anni senza versare un centesimo al fisco, aveva chiuso la ditta lasciando dietro di sé solo debiti. Denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e possesso di documenti falsi, è stato trasferito al carcere di Varese. Le banconote? Ovviamente sequestrate. Un finale poco glorioso per il suo “grande colpo”.