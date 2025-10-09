L’influencer francese Amine Mojito era diventato virale sul web per i suoi video girati in strada a Parigi, durante i quali si avvicinava ai passanti con una siringa in mano fingendo di iniettare loro un liquido misterioso. I malcapitati reagivano scappando o inseguendo l’influencer, mentre quest’ultimo rideva di loro e della “buona riuscita” del suo scherzo. Questi “straordinari” scherzi venivano realizzati in un periodo in cui in Francia si era scatenato il panico per le aggressioni con le siringhe durante i festival studenteschi. Per questo motivo, i suoi video hanno attirato l’attenzione e in molti hanno accusato Mojito di incoraggiare questo tipo di fenomeno con i suoi scherzi di cattivo gusto.

La condanna

Dopo le accuse, Mojito si è difeso affermando che non voleva in alcun modo fare del male a qualcuno e di aver solo copiato lo scherzo da altri semplicemente per promuovere la sua immagine sui social. Tuttavia, il pubblico ministero ha dimostrato che alcune delle sue “vittime” sono rimaste profondamente turbate dai suoi scherzi. Una di loro ha descritto questa esperienza come un vero e proprio incubo. “Non pensavo che potesse nuocere alle persone. È stato un mio errore, non ho pensato agli altri, ho pensato solo a me stesso”, ha dichiarato l’influencer nel corso del processo. Si è poi dimostrato che Mojito per i suoi scherzi non effettuava alcuna iniezione: teneva il tappo della siringa chiuso ma faceva credere alle persone di aver iniettato qualcosa nel loro braccio.

“Ha incoraggiato, intenzionalmente o meno, un fenomeno più ampio che ha terrorizzato i giovani, in particolare le donne, in tutta la Francia”, ha affermato l’accusa durante il processo. Le autorità hanno affermato che i video di Mojito possono avere alimentato un clima di profonda preoccupazione, alla luce dei timori a livello nazionale per le presunte aggressioni con siringhe in locali notturni e festival. Per Mojito, l’accusa aveva chiesto una condanna a 15 mesi, citando “la visibilità pubblica e la mancanza di consapevolezza morale” dell’influencer. Il tribunale, alla fine, gli ha inflitto una pena di 12 mesi, di cui sei con pena sospesa.