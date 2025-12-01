“Ancora 5 minuti”. Un ragazzo di 23 anni, completamente ubriaco e senza biglietto, è salito sull’autobus pretendendo di dormire, tra lo stupore e l’indignazione degli altri passeggeri. Si è così sdraiato sui sedili impedendo a tutti gli altri di prendere posto e bloccando il mezzo per almeno 25 minuti. Il curioso episodio è avvenuto sull’autobus 240 della tratta Merano-Moso in Passiria, in provincia di Bolzano.

L’intervento dei carabinieri

Nonostante i continui inviti dell’autista a far scendere il giovane, il conducente non ha potuto far altro che richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Lui e gli altri passeggeri hanno quindi lanciato l’allarme segnalando il ragazzo ai carabinieri.

I carabinieri, una volta raggiunto l’autobus, hanno convinto il 23enne a scendere. Lo hanno poi accompagnato all’ospedale di Merano per le cure del caso. Il ragazzo, però, è stato denunciato sia per il reato di “interruzione di un pubblico servizio”, che per la violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio e sanzionato per la violazione amministrativa “ubriachezza molesta”.