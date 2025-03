A Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, un uomo di 44 anni ha deciso di portare l’arte della guida a un livello superiore: non solo si è messo al volante senza aver mai preso la patente, ma ha pensato bene di aggiungere un tocco psichedelico al viaggio con un mix di cannabis e cocaina.

Il test della verità

I carabinieri lo hanno notato in piazza Garibaldi, probabilmente perché la sua andatura non era proprio da manuale. Dopo un rapido controllo, hanno scoperto che il nostro eroe non era nuovo a certi incontri con la giustizia. Durante la perquisizione, hanno trovato un grammo di hashish nascosto nei vestiti. Un piccolo souvenir da viaggio, probabilmente.

A questo punto, i carabinieri gli hanno fatto il pre-test salivare per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Il risultato? Un bel doppio positivo: cocaina e cannabis. Un cocktail esplosivo per una guida tutta da brividi. Invitato a fare ulteriori accertamenti in ospedale, il 44enne ha gentilmente declinato l’invito, forse temendo di scoprire altre sorprese nel suo sistema.

Multitasking illegale

Oltre alla denuncia per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e alla segnalazione come assuntore di droga, i carabinieri hanno scoperto il colpo di scena finale: l’uomo non aveva mai conseguito la patente. Forse perché, con il suo metodo, superare l’esame di guida sarebbe stato un’impresa titanica. Così, oltre al resto, si è guadagnato anche una denuncia per guida senza patente.