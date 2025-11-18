A Giugliano in Campania, nel napoletano, un uomo di 67 anni, armato di tamburo, si è recato nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. Una volta entrato in chiesa, ha iniziato a suonare con veemenza lo strumento, interrompendo la messa e lasciando tutti i fedeli a bocca aperta. L’obiettivo del 67enne, però, non era quello di mostrare le proprie abilità musicali, esibendosi gratis in chiesa. La sua intenzione, al contrario, era molto meno nobile e senza dubbio più “rumorosa”: protestare una volta per tutte contro il suono delle campane, che riteneva ormai insopportabile. Dopo la sua esibizione di protesta, l’uomo è uscito spontaneamente dalla chiesa. Alcuni fedeli, però, avevano già allertato i carabinieri, che sono giusti sul posto poco dopo per ricostruire i fatti.

La protesta contro le campane della chiesa

Secondo quanto ricostruito, il 67enne risulta essere già noto alle forze dell’ordine. Il motivo? Sempre lo stesso: già in passato, infatti, aveva espresso tutto il proprio disagio riguardo al suono “intollerabile” delle campane della parrocchia. L’uomo aveva segnalato più volte questo suo malessere, senza dubbio accentuato dalla vicinanza della sua abitazione alla chiesa. Col tempo, quel rumore era diventato per lui un vero e proprio incubo, un “calvario acustico” ritenuto talmente insopportabile da spingere l’uomo a manifestare il proprio disagio con la più teatrale delle proteste. “Occhio per occhio, dente per dente”, deve aver pensato il 67enne nel progettare la sua personale “vendetta”.

Dopo l’accaduto, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei fedeli e del parroco, il quale ha dichiarato di non voler sporgere alcuna denuncia, almeno per il momento. I carabinieri hanno comunque avviato le verifiche di rito, necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare se sussistano o meno eventuali estremi per ulteriori accertamenti. Non risulta, però, alcun comportamento violento da parte dell’uomo, che è entrato, ha suonato e se n’è andato senza indugiare oltre.