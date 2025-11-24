A Roma, in via Erasmo Gattamelata, all’interno della chiesa San Luca Evangelista, un uomo si è avvicinato al pianista durante le prove di una funzione religiosa. Approfittando di un attimo di distrazione, ha sottratto il cellulare che era appoggiato sul pianoforte e si è dato alla fuga tra i fedeli. Quando il pianista si è accorto della sparizione del telefono ha subito chiesto aiuto al numero di emergenza.

La fuga e l’arresto

Sul posto è subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Torpignattara. La fuga del ladro, infatti, è durata molto poco. Per lui nessuna benedizione: è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri dopo essere stato inseguito da un passante che era intervenuto su segnalazione della vittima.

Alla fine, il ladro è stato raggiunto e bloccato: si tratta di un 55enne romano, che i carabinieri hanno provveduto ad arrestare. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato, mentre il cellulare è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.