Se pensavate di aver visto tutto nel mondo dei controlli aeroportuali, ecco una storia che vi farà ricredere. Il personale di sicurezza dell’aeroporto Newark-Liberty di New York ha vissuto un momento a dir poco bizzarro quando ha scoperto un passeggero con un’inaspettata compagna di viaggio. Non un biglietto aereo dimenticato, né un pacchetto di gomme, ma una tartaruga viva accuratamente nascosta nella parte anteriore dei suoi pantaloni.

Il tentativo (fallito) di eludere i controlli

L’episodio, avvenuto lo scorso 7 marzo e riportato dalla Transportation Security Administration (TSA), si è concluso nel prevedibile fallimento. Durante i normali controlli al metal detector, un agente ha notato qualcosa di sospetto nella zona inguinale del passeggero. Con grande professionalità e una discreta dose di incredulità, l’addetto alla sicurezza ha chiesto spiegazioni. E qui il colpo di scena: il viaggiatore, con l’aria di chi si è appena reso conto di aver fatto una sciocchezza, ha estratto la piccola tartaruga, avvolta con cura in un panno blu, come fosse un prezioso talismano segreto.

La reazione delle autorità

L’animale, lungo circa 13 centimetri e probabilmente del tutto ignaro del piano di fuga architettato dal suo umano, è stato immediatamente sequestrato e affidato alle autorità aeroportuali. Nel frattempo, l’uomo è stato identificato e interrogato, prima di essere scortato al suo volo. Nessun arresto, nessun divieto di viaggio, solo una piccola deviazione e poi via verso la destinazione, questa volta senza amici a quattro zampe. Le autorità stanno ora valutando eventuali azioni legali nei suoi confronti.

La reazione della TSA

Il direttore della sicurezza federale della TSA in New Jersey, Thomas Carter, ha commentato l’episodio con un misto di serietà e sorpresa: “Mi congratulo con il nostro agente per aver condotto la perquisizione in modo professionale. Abbiamo visto viaggiatori cercare di nascondere coltelli, armi e altri oggetti proibiti nei modi più fantasiosi, ma questa è probabilmente la prima volta che troviamo un animale vivo nei pantaloni di un passeggero. Per quanto ne sappiamo, la tartaruga non ha riportato ferite”.