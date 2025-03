Quella del pub è una tradizione plurisecolare tipica nei Paesi anglosassoni, sviluppatasi poi in tutto il mondo. In Irlanda e nel Regno Unito, per esempio, si tratta di un vero e proprio stile di vita, consacrato al consumo di pinte di birra attorno al quale si sviluppa la principale forma di socializzazione. Per molti è puro intrattenimento, per altri una consuetudine indispensabile. Per Colm Dalton, invece, si tratta di una vera e propria missione. Originario della contea di Kerry, in Irlanda, l’uomo ha intrapreso da un po’ di tempo un particolare viaggio intorno al mondo con un solo e chiaro obiettivo, ovvero quello di visitare il maggior numero di pub irlandesi.

Il Marco Polo dei pub irlandesi

Documentando costantemente i propri viaggi sul suo blog, intitolato Publican Enemy, Dalton si è già recato in diverse località sperimentando la tradizione irlandese dei pub trapiantata in altre culture, talvolta profondamente diverse dalla propria. Ad oggi il Marco Polo dei pub irlandesi ha visitato oltre 97 locali in 47 Paesi differenti. Tutto ha avuto inizio sette anni fa in Spagna, a Bilbao, quando Dalton si è recato in un pub irlandese della città respirando l’aria di casa. Da quel momento non si è più fermato: “Continuerò, cercando di andare in un posto diverso ogni volta. Mi piace vedere come qualcuno interpreta il pub irlandese, valutando naturalmente se si tratta di un’interpretazione fedele”, ha dichiarato Dalton intervistato dalla CNN.

Quella del pub è un’atmosfera che lo ha circondato fin da quando era piccolo. Entrambi i suoi genitori, infatti, sono musicisti che da molti anni eseguono musica tradizionale nei pub rurali di Kerry. Il fatto di vivere vicino al mare, spiega alla CNN, ha spinto Dalton, oggi docente universitario, a voler guardare al di là della propria contea, promettendosi di dedicare la propria vita ai viaggi. Quella irlandese è una cultura che si è diffusa praticamente in ogni angolo del mondo, e il pub ne è l’epicentro più significativo. Amante dei viaggi ma anche profondamente legato alla tradizione del suo Paese, Dalton ha così deciso di prendere due piccioni con una fava.

Alla CNN, l’uomo ha spiegato la ragione che spinge molte persone a recarsi in un pub caratteristico come quello irlandese: “Abbiamo l’ospitalità, l’atmosfera, e siamo generalmente riconosciuti come un popolo gentile e amichevole”. Non solo birra. Dalton ha sottolineato quanto siano fondamentali un certo tipo di atmosfera, di musica e di sincera convivialità per far funzionare un pub irlandese, al di là delle pinte proposte, che naturalmente, e non potrebbe essere altrimenti, fioccano in grande quantità.

Paesi differenti, stessa atmosfera

Nell’intervista alla CNN, Colm Dalton ha parlato dei differenti Paesi che ha visitato finora, rivelando di essere riuscito spesso a respirare l’atmosfera di casa, apprezzando allo stesso modo anche le differenti abitudini e usanze della gente del posto. “In alcuni Paesi europei come Italia, Francia e Germania, il pub irlandese è visto come il locale alternativo. Nel sud della Spagna, dove molti espatriati britannici scelgono di trasferirsi, ho trovato molti anziani che si godono semplicemente una bella pinta al sole. In Kazakistan e in Indonesia, invece, i pub irlandesi sono di altissimo livello, una scelta popolare tra gli uomini d’affari, desiderosi di sperimentare costose birre importate”.

A Malmö, in Svezia, Dalton ha ritrovato nei pub irlandesi un’atmosfera decisamente fuori dall’ordinario, osservando come la gente si scatenasse ballando sui tavoli: “Amiamo i pub irlandesi perché ci forniscono la scusa perfetta per impazzire”, ha dichiarato una donna del posto al viaggiatore. Ad Austin, negli Stati Uniti, i pub irlandesi si caratterizzano per la musica proposta, ricordando a Dalton l’atmosfera tipica e familiare della città di Galway, in Irlanda. Di recente, l’uomo ha visitato Estonia e Islanda, e sta per affrontare un lungo viaggio che lo porterà alla scoperta delle Isole Faroe. L’Irish Pubs Global Federation, però, stima che ci siano oltre 6mila pub irlandesi sparsi in tutto il mondo e per Dalton, che vorrebbe visitarli tutti, potrebbe rivelarsi una missione impossibile. Dalton ha infine dichiarato: “Lo devo ammettere, probabilmente non ci riuscirò. Ma penso che mi divertirei molto a provarci”.