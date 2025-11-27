“Sostituisco il parroco, mi faccia entrare”. A Luvinate, in provincia di Varese, un uomo travestito da prete si è presentato alle porte dei residenti con la scusa della benedizione natalizia. Sostenendo di sostituire il parroco Emilio Rimoldi, ha citofonato a diverse abitazioni con il solo obiettivo di entrare e di derubare il malcapitato. Una persona, fidandosi delle sue parole e dell’abito che indossava, ha aperto la porta ed è stata derubata.

Il Comune di Barasso ha segnalato la vicenda sui social invitando i residenti a prestare la massima attenzione: “Don Emilio ha riferito che, a Luvinate, una persona ha citofonato in alcune abitazioni fingendosi il sacerdote incaricato delle benedizioni natalizie e, una volta entrata in casa, ha commesso dei furti. Il parroco ha detto che quest’anno non verranno effettuate le benedizioni delle case a Barasso. Ha quindi raccomandato di non aprire a nessuno che dichiari di dover benedire la casa per il Natale”.

“Nessuna benedizione porta a porta”

Durante la messa, don Rimoldi ha poi messo al corrente i fedeli di questo pericolo, sottolineando che quest’anno a Barasso non verranno effettuate le benedizioni nelle case. Nessun sacerdote, infatti, passerà porta a porta e chiunque si presenti con questa scusa è da ritenersi una persona sospetta. Le benedizioni saranno svolte invece solo a Casciago, ma con modalità riservate: le vie non verranno rese pubbliche e le famiglie saranno informate direttamente per evitare ogni rischio.

Intanto, però, pare che l’allerta si sia estesa anche ai comuni vicini. A Biandronno, per esempio, l’Amministrazione ha diffuso un avviso spiegando che i sacerdoti visiteranno le abitazioni solo su richiesta dopo la compilazione di un modulo rilasciato dalla parrocchia. L’obiettivo, infatti, è quello di evitare questa truffa e il messaggio appare chiaro: è meglio rinunciare alla benedizione piuttosto che rischiare di far entrare in casa un ladro.