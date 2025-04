A Rezzato, in provincia di Brescia, un uomo è passato con la propria auto davanti al comando della polizia locale guidando con un’andatura piuttosto irregolare, a zig-zag, facendo insospettire subito gli agenti. Ogni ipotetico dubbio sulla questione, ce n’erano davvero pochi onestamente, è stato poi confermato quando gli agenti hanno deciso di fermare l’uomo alla guida.

Ubriaco e senza patente

Dopo aver eseguito l’alcoltest, i vigili hanno constatato che l’uomo aveva bevuto decisamente troppo, risultando positivo. Ma la storia non finisce qui. Dai successivi accertamenti, infatti, è emerso che l’uomo si trovava alla guida senza patente, sospesa per lo stesso motivo in seguito a un controllo effettuato nei mesi scorsi a Valsabbia. Stesso vizio, zona diversa.

All’uomo è stata revocata la patente e il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, l’automobilista recidivo si ritroverà costretto a pagare una sanzione non proprio leggera, pari a 2500 euro. Ne valeva davvero la pena? Probabilmente no.