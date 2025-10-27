Una circolare firmata dal dirigente Luigi Sinibaldi, preside dei licei statali linguistico, musicale, delle scienze umane ed economico-sociale “Francesco Angeloni” di Terni, richiama studentesse e studenti a un “abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico-educativo”. Il documento, riportato dal Messaggero e visionato dall’ANSA, stabilisce che non è consentito presentarsi a scuola con infradito da spiaggia o ciabatte, pantaloni troppo corti, minigonne succinte, maglie che lascino scoperta la pancia o la schiena, top o canotte di qualsiasi misura, indumenti scollati, strappati o trasparenti, né con capi che mostrino la biancheria intima o riportino scritte e immagini inopportune. Vietati anche i cappelli in aula. Per motivi di sicurezza, inoltre, “è vietato indossare scarpe con zeppe o tacchi troppo alti”. La circolare invita quindi “le studentesse e gli studenti, e tutti coloro che accedono ai locali scolastici a qualsiasi titolo, a presentarsi con abbigliamento sobrio e ordinato”. “La scuola è in primis un luogo educativo e formativo – sottolinea il dirigente Sinibaldi – in cui è fondamentale mantenere un comportamento adeguato e rispettoso, anche attraverso la scelta dell’abbigliamento. È importante adottare uno stile decoroso, in linea con l’istituzionalità degli spazi”.