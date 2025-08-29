Un medico di guardia di 42 anni è stato condannato a 10 anni di reclusione per violenze sessuali ai danni di alcune pazienti tra i 19 e i 35 anni. Le vittime dovranno essere risarcite con 20 o 30mila euro, a seconda dell’entità delle violenze. Secondo quanto emerge dalle motivazioni della sentenza, alcune delle donne avevano “un passato di sofferenza psichiatrica o comunque di fragilità psicologica”, circostanza che ha reso ancora più gravi gli abusi.

La sentenza, emessa lo scorso 9 maggio, è stata resa nota solo ora con le motivazioni del giudice per l’udienza preliminare Luigi Iannelli, che ha ricostruito i fatti attraverso le testimonianze delle vittime. L’uomo lavorava tra il capoluogo lombardo e i comuni di San Giuliano Milanese e San Donato, approfittando del suo ruolo di medico per perpetrare gli abusi.

Il piano del medico e le accuse

Secondo l’inchiesta della pm di Milano Alessia Menegazzo e dei carabinieri, le vittime erano in tutto nove. L’indagine è partita dopo la denuncia di una giovane paziente che si era già rivolta a un centro antiviolenza. Il medico avrebbe abusato delle donne durante presunte visite mediche, “strumentalizzava” il suo ruolo di medico “per compiere atti sessuali”.

Non gli sono state concesse attenuanti, in quanto l’uomo avrebbe tentato di nascondere le sue violenze mediante falsi certificati medici, cercando di depistare le indagini e ridurre la possibilità che le pazienti venissero ascoltate.

Le parti civili e precedenti

Tutte le vittime si sono costituite parti civili, assistite dagli avvocati Patrizio Nicolò e Andrea Prudenzano. Il Gup ha inoltre disposto il risarcimento di 30mila euro all’Ats della città metropolitana di Milano, anch’essa parte civile nel procedimento. Il medico era già finito al centro di un’inchiesta simile durante la pandemia di Covid, ma nel 2021 era stato assolto.