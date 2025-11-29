Arriva dalla Calabria una vicenda curiosa che ha rapidamente fatto il giro del web. Un medico di base del Cosentino è finito al centro dell’attenzione per una prescrizione apparsa quantomeno insolita: sulla ricetta compariva infatti la richiesta di una “valutazione fisioterapica per sedia elettrica”. L’espressione, subito notata dai pazienti e poi online, ha generato sorpresa e ironia. L’immagine del modulo, condivisa sui social da una collega del medico – che ha oscurato ogni dato sensibile – è stata rilanciata da diversi siti di informazione, contribuendo alla viralità del caso.

In realtà, con ogni probabilità, si è trattato di un semplice errore di battitura o di un lapsus: il dottore intendeva verosimilmente riferirsi a una sedia a rotelle elettrica, necessaria al paziente per la valutazione fisioterapica.