Il medico e nutrizionista Tiziano Scarparo, figura molto seguita sui social, è tornato al centro del dibattito scientifico dopo la pubblicazione di un video in cui suggerisce una correlazione diretta tra la forma di alcuni alimenti e gli organi del corpo umano. Nel filmato afferma: “Mangia noci per migliorare la salute del tuo cervello. Infatti, guardate, assomigliano proprio ad un cervello”. Una teoria che richiama un’antica visione simbolica della natura, sostenuta da un professionista che conta oltre 800mila follower su Instagram e quasi 700mila su Facebook.

Nel video, Scarparo ribadisce più volte che “Tutte queste similitudini non sono casuali, dietro ci sono proprio ricerche scientifiche che lo attestano”, un punto che ha attirato critiche da parte del mondo accademico. L’infettivologo Matteo Bassetti, interrogato sul tema, respinge categoricamente questo tipo di parallelismi, sostenendo che non esistono “evidenze scientifiche” a supporto di una simile analogia.

Chi è davvero Tiziano Scarparo

Scarparo è un medico laureato in Medicina e chirurgia all’università dell’Aquila nel 2020. Nei suoi profili ufficiali dichiara di aver completato un master in Dietologia e nutrizione e di aver collaborato con l’Istituto Spallanzani. Oltre all’attività online, ha pubblicato un libro dedicato al digiuno intermittente ed è stato ospite in diversi programmi televisivi, come Uno Mattina su Rai 1.

Dal 2022 gestisce un proprio studio di nutrizione dove offre piani alimentari personalizzati, anche tramite consulenze online. Nei suoi contenuti, tuttavia, non mancano precisazioni: sotto il video che ha generato il dibattito, infatti, specifica che “In questo video fornisco informazioni e/o consigli generali che non sostituiscono indicazioni mediche”, richiamando alla necessità di un confronto professionale individuale.

Le sue tesi e la dottrina delle segnature

Nel video contestato, Scarparo consiglia di assumere alimenti legati per forma all’organo da “supportare”: “Mangia noci per migliorare la salute del tuo cervello. Mangia fagioli per migliorare la salute dei tuoi reni. Mangia barbabietole per migliorare la salute del tuo sangue. Mangia l’uva se vuoi migliorare la salute dei tuoi polmoni”. Subito dopo aggiunge spiegazioni visive: “Guardate, (le noci, ndr) assomigliano proprio ad un cervello. La struttura (del fagiolo, ndr) assomiglia proprio ad un rene. (La barbabietola, ndr) assomiglia proprio al sangue. (L’uva, ndr) assomiglia alla struttura dei nostri polmoni”.

Queste analogie richiamano la cosiddetta dottrina delle segnature, una teoria antica secondo cui Dio avrebbe “segnato” ogni elemento naturale per indicarci il suo uso terapeutico. Studi moderni, pubblicati su riviste come Economic Botany ed European Neurology, riconoscono la diffusione storica di queste idee ma chiariscono che si tratta di un sistema privo di basi scientifiche. Nonostante ciò, Scarparo insiste: “Tutte queste similitudini non sono casuali, dietro ci sono proprio ricerche scientifiche che lo attestano”.

Le critiche della comunità scientifica

Matteo Bassetti, interpellato per chiarire il valore delle affermazioni del nutrizionista, ha preso una posizione netta: “Pur essendoci un fondo di verità, come c’è spesso nelle fake news, nella realtà poi c’è la costruzione di un pensiero che scientifico non è”. Per spiegare l’assurdità di un’equivalenza forma-funzione, aggiunge un esempio provocatorio: “Dire che la noce ha la forma del cervello e allora aiuta il cervello, sarebbe come dire che la banana dovrebbe aiutare il membro”.

L’infettivologo riconosce i benefici nutrizionali delle noci all’interno di una dieta equilibrata, ma ribadisce che tali fattori non hanno valore terapeutico e non sostituiscono alcuna cura. Sottolinea inoltre che “non ci sono teorie con forte evidenze scientifiche che dicono ‘se un frutto o qualunque altra cosa assomiglia a un organo allora può portare dei benefici'”, invitando i divulgatori online a citare sempre studi verificabili: “Quando si tratta della salute della gente, si deve documentare tutto con studi scientifici”.