Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha presentato al governo un piano per fermare la Global Sumud Flotilla, che mira a rompere il blocco su Gaza. La proposta prevede che tutti gli attivisti arrestati vengano trattenuti in detenzione prolungata nelle prigioni di Ketziot e Damon, strutture solitamente riservate a detenuti di sicurezza accusati di terrorismo, con condizioni particolarmente rigide.

Secondo il piano, agli attivisti verranno negati privilegi come televisione, radio o alimenti specifici. “Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo di vivere nell’agiatezza”, ha dichiarato Ben-Gvir, citato dal Jerusalem Post. Il ministro ha inoltre suggerito che le navi della flottiglia vengano confiscate e riutilizzate per scopi legati alle forze dell’ordine israeliane, sostenendo che il sequestro sarebbe legittimo in quanto la flottiglia rappresenterebbe “non solo un atto politico, ma anche un tentativo illegale di aggirare il blocco”.

Ben-Gvir ha respinto con forza l’idea che i partecipanti possano affrontare procedimenti rapidi o rientri senza conseguenze. “Non tollereremo arresti soft o rientri silenziosi dei partecipanti alla flottiglia”, ha affermato. Rivendicando la necessità di un approccio duro, ha ribadito: “Dobbiamo creare un deterrente chiaro. Chiunque scelga di collaborare con Hamas e sostenere il terrorismo incontrerà una risposta ferma e inflessibile da parte di Israele”. A suo giudizio, settimane di detenzione in condizioni severe dovrebbero scoraggiare nuovi tentativi di organizzare spedizioni simili. Ben-Gvir ha concluso sottolineando la prontezza delle istituzioni israeliane: “La Marina e le forze dell’ordine israeliane sono pienamente pronte ad affrontare qualsiasi minaccia alla sicurezza che si presenti”.