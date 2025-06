Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara spiega che “l’Istituto Superiore di Sanità ha affermato che quella da smartphone è ormai una vera e propria dipendenza. Secondo i loro dati, oltre il 25 per cento degli adolescenti ha un uso problematico dello smartphone, con effetti negativi su salute e relazioni”.

Il divieto in arrivo

“Gli studenti non potranno tenerlo acceso in classe. Di norma, li si fa riporre in contenitori appesi nell’aula e li si riprende all’uscita – prosegue -. Chi non si adegua viola una regola di comportamento e sarà soggetto alla sanzione prevista dal regolamento del suo istituto che si adeguerà alla circolare”. Ci sarà invece la possibilità di usare i tablet in classe. “Dal prossimo anno scolastico dovremmo avvicinarci ad un rapporto di un tablet/pc ogni due studenti. Era 1 ogni 7 studenti nel 2020-2021, si è ridotto a 1 ogni 3 quest’anno, con un terzo delle scuole dove c’è un dispositivo per ogni studente – racconta -. Tutte le scuole hanno una lavagna elettronica. Abbiamo investito 2,1 miliardi per digitalizzarle. Dunque il cellulare ai fini della didattica è pressocché inutile”.

“Nelle ore di educazione civica – continua – si insegna l’uso consapevole degli strumenti digitali, cellulari compresi, mettendo in guardia i giovani dai rischi che si corrono in Rete. Stiamo anche facendo una sperimentazione di didattica personalizzata con l’IA: i primi dati sono molto soddisfacenti. Si tratta di programmi di IA su tablet o pc finalizzati all’apprendimento, con materiale selezionato e controllato. Insomma, stai in classe, non ti distrai con la vita esterna”.