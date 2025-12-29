Lo hanno trovato appeso a una corda nelle acque davanti a Porto Ercole all’Argentario, in Toscana. Una scena macabra quella che ha immortalato un passante ieri mattina, nello specchio di acqua di fronte al porto. L’animale, un gatto, era legato per la coda, come si legge su La Nazione. Ancora poco chiara la dinamica: se sia stato un ennesimo caso di violenza contro gli animali o se quella fune sia parte stessa delle viscere dell’animale. Difficile stabilire anche se il micio fosse già morto quando è finito in acqua o se sia morto annegato.

“Solo dopo il recupero del povero gatto si è potuto constatare che quella che ’ciondola’ sembra una corda ma potrebbe anche non esserlo – ha spiegato chi lo ha trovato, postando anche un video via social – Il gatto non ha microchip e a quanto sembra nessun felino con gli stessi colori manca dalle colonie del paese. Grazie infinite ai carabinieri che come sempre non rimangano indifferenti e si mobilitano a intervenire”.