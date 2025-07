Sette gatti spariti in una sola settimana, in pratica uno al giorno. A San Marino ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che ci sia un rapitore seriale di animali domestici. Sono ben 35 i mici che non hanno più rifatto ritorno a casa. A lanciare l’allarme è l’Associazione protezione animali della piccola Repubblica, che nei mesi scorsi era già stata alle prese con un avvelenatore seriale di cani, in quel caso identificato, con nome e cognome. Ora qualcuno sembrerebbe aver preso di mira i gatti domestici. “La situazione è anomala e preoccupante. Sono tanti i proprietari che hanno già sporto denuncia”, fanno sapere gli animalisti.

“È fondamentale precisare che, per tutti questi gatti scomparsi – dicono dall’Associazione – non sono mai stati ritrovati resti, ossa o altri elementi riconducibili a predazioni. Pertanto, alla luce del numero elevato di casi e delle modalità con cui avvengono le sparizioni, si sospetta fortemente l’intervento della mano dell’uomo”. “Il numero di sparizioni è allarmante – proseguono – in particolare in alcune zone. Basti un esempio. Solo nell’ultima settimana sono stati segnalati altri sette smarrimenti, di cui sei tutti nel Castello di Fiorentino. Dal mese di aprile a oggi, i gatti domestici scomparsi sono almeno 35”.