Israele accusa Hamas di aver violato l’accordo di cessate il fuoco dopo che gli esami forensi hanno rivelato che uno dei corpi restituiti da Gaza lo scorso giovedì non appartiene a quello dell’ostaggio Shiri Bibas. Gli altri tre cadaveri consegnati risultano essere quelli dei suoi figli, Ariel e Kfir, che avrebbero avuto cinque e due anni, e quello del giornalista Oded Lifshitz. Il padre dei bambini, Yarden Bibas, è stato rilasciato lo scorso primo febbraio.

Il mistero del corpo di Shiri Bibas

Resta il mistero sul corpo della 32enne Shiri, che secondo l’organizzazione sarebbe morta insieme a i suoi figli durante un attacco israeliano nel 2023, perché quello riconsegnato non risulta né suo né di nessun altro ostaggio. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha detto che Hamas “ha messo il corpo di una donna di Gaza in una bara”. “Agiremo con determinazione per riportare a casa Shiri insieme a tutti i nostri ostaggi – ha aggiunto – sia vivi che morti e per garantire che Hamas paghi l’intero prezzo per questa crudele e malvagia violazione dell’accordo”.

La risposta di Hamas

Un funzionario di Hamas, Ismail al-Thawabteh, ha dichiarato che il corpo di Shiri Bibas “è stato fatto a pezzi ed è stato mescolato ad altri corpi sotto le macerie dopo un attacco israeliano”. Difficile pensare che questa risposta possa bastare alle autorità israeliane.