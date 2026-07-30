“Il nostro cane ucciso da un lupo”. La denuncia via social arriva da Rossiglione, nella città metropolitana di Genova, in Liguria. A far scattare la preoccupazione nella cittadina della Valle Stura, come si legge sul sito Primocanale, un messaggio condiviso da una persona presente nella zona e utile a informare gli altri cittadini. Il cane, in base al racconto, sarebbe stato aggredito intorno alle 6,30 del mattino dello scorso 29 luglio in via Valle Berlino.

Il sindaco di Rossiglione, Omar Peruzzo, ha messo in guardia i carabinieri forestali e la vigilanza faunistica, chiedendo loto di avvertire subito gli enti competenti appena si segnalano avvistamenti di lupi. Numerosi i messaggi di solidarietà e vicinanza, ma anche di preoccupazione dei cittadini della zona. Un’abitante della zona scrive: “Ce ne sono troppi (di lupi, ndr) e troppo vicino alle abitazioni, la sera esco con i miei cani con il terrore di incontrarlo”.