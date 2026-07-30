Dalle 2 e mezza della scorsa notte, da quando è divampato l’incendio, le unità di strada notturne del Comune di Roma sono in presidio allo Spin Time, occupazione storica della Capitale, per dare aiuto alle persone fuori dallo stabile da dopo il principio di incendio.

Il palazzo di Santa Croce in Gerusalemme

Gli abitanti del palazzo di Santa Croce in Gerusalemme, soprattutto minori e anziani, sono stati collocati in posti vicini, viste anche le temperature della giornata.

Attualmente alcuni dei minori sono collocati al Polo civico Esquilino, e la Cgil ha dato disponibilità per usare la propria sede a Porta Maggiore (Spazio Pubblico). Al momento sarebbero circa 50 i bambini accolti. Lo stabile è presidiato e la strada nel centro della Capitale è chiusa dalle forze dell’ordine.

Avs: “Fate rientrare tutti il prima possibile”

“Solidarietà agli abitanti del palazzo Spintime ancora in strada da questa notte dopo un principio di incendio circoscritto ad un locale. Si metta subito in sicurezza lo stabile consentendo ad anziani, bambini e a tutti gli abitanti di rientrare il prima possibile: nessuno pensi di utilizzare questo evento per far sgomberare un edificio e una esperienza sociale e solidale da molto tempo oggetto di attacchi”. Lo afferma il deputato di AVS Filiberto Zaratti.

L’altra campana, che viene da destra, suona un altro spartito, quell’occupazione va fatta finire qui, il palazzo va sgomberato, gli occupanti un “pericolo pubblico”, così il Vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

Rampelli (FdI): “Via gli occupanti”

“Soltanto grazie agli ottimi presidi di sicurezza e alla fortuna stamattina non abbiamo dovuto fare la conta dei morti e dei feriti a Roma per l’incendio allo Spin Time, l’immobile occupato da anni in maniera illegittima e abusiva dai soliti noti che nella strumentalizzazione delle disgrazie umane non si fanno scrupolo di mettere a rischio la vita delle persone, troppo interessati a farsi pagare le spese dal Campidoglio e a incassare il pizzo dagli inquilini. Le nostre Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, a cui va il mio sincero ringraziamento, sono stati rapidi ed efficaci fin dal primo allarme, ma non è tollerabile che debbano rischiare loro la vita per i capricci di qualche comunista col rolex”.