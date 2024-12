La solerzia delle forze dell’ordine dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada ha avuto tra le sue “vittime” anche la slitta di Babbo Natale. E’ accaduto nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, a Montegrotto Terme, in provincia di Padova.

La “slitta a motore” di Babbo Natale

Un gruppo di genitori di una scuola dell’infanzia locale aveva organizzato un “tour” per bussare alle porte delle case e portare gli auguri. Ma come racconta Il Gazzettino, una pattuglia dei Carabinieri ha fermato e “appiedato” l’autista del furgoncino addobbato e illuminato come il mitico mezzo di trasporto natalizio. Mentre i genitori con i loro bambini, circa una trentina di persone, ne attendevano l’arrivo, la “slitta a motore” è stata fermata dai Carabinieri nel centro del paese. I militari hanno contestato una serie di violazioni del Codice, hanno fatto scendere il guidatore e portato via il mezzo, tra la costernazione di bimbi e parenti.

Nessuna contravvenzione è stata elevata al conducente né alla scuola che aveva organizzato l’evento, poiché il furgoncino è risultato avere il nulla osta della Polizia locale di Montegrotto, in accordo con il Comune, per circolare sulle strade del paese.