Il papà che prende a calci un carabiniere che stava controllando la bici del figlio

Un normale controllo per il rispetto delle ordinanze sulle ztl si è concluso ieri sera a Forio, sull’isola di Ischia, con l’arresto di un uomo per resistenza e lesioni ad un carabiniere che stava collaborando con i vigili urbani. L’episodio si è verificato nel pieno centro del comune isolano dove gli agenti della polizia municipale stavano monitorando l’osservanza delle disposizioni vigenti nelle zone a traffico limitato. In particolare quelle relative al divieto di circolazione per le bici elettriche.

I controlli e poi l’aggressione

I vigili avevano fermato un gruppo di ragazzi che circolava su bici elettriche per controllarne le caratteristiche tecniche ed elevare le relative sanzioni, considerato che avevano violato proprio tali disposizioni, quando il padre di uno dei ragazzi fermati si avvicina agli agenti e comincia a chiedere spiegazioni, in maniera sempre più concitata. Il figlio di 10 anni di età, in seguito al fermo, pare fosse scoppiato a piangere.

Dopo alcuni minuti di confronto con le forze dell’ordine però la situazione precipita e l’uomo, un isolano di cui non è stata resa nota l’identità, dapprima inizia ad offendere e poi a colpire con calci e pugni uno dei carabinieri che tra l’altro si trovava in quel momento in disparte e stava telefonando. Per il militare si è reso necessario il ricovero in ospedale mentre per l’aggressore è scattato l’arresto.

La vicenda, che per diversi minuti ha mandato letteralmente in tilt il centro di Forio, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle forze dell’ordine che sono in possesso anche di filmati degli impianti di videosorveglianza della zona