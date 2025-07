“Una giornata da record”, così l’ha definita il direttore generale dell’Aulss 1 Dolomiti, Giuseppe Dal Ben. Eh già, perché nella giornata del 20 luglio scorso in un piccolo ospedale di Feltre, in provincia di Belluno, sono venuti al mondo ben 7 bimbi, di cui 6 femmine e un maschietto, quattro di mamme residenti in provincia di Belluno, una in Primiero e due nel trevigiano. Ai piccoli sono stati dati i nomi di Matilde, Aurora, Thiago, Azzurra, Alma, Sharon.

“Un momento di gioia condivisa non solo dai genitori, ma anche da tutto il personale, che ogni giorno lavora con passione, professionalità e attenzione per ogni mamma e ogni nascita. Ci piace pensare che questa “giornata da record” sia un piccolo segnale di speranza, un passo verso un nuovo trend di crescita della natalità, nel nostro territorio” ha commentato il direttore Dal Ben. Dall’inizio del 2025 i nati all’ostetricia di Feltre sono 400, in linea con lo scorso anno, dato che conferma la vivacità del punto nascita scelto anche da famiglie residenti fuori Ulss.