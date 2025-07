C’è un paesino pugliese che ha scelto di festeggiare l’arrivo del suo 144esimo abitante. Siamo a Celle di San Vito (Foggia), il comune più piccolo della regione. Qui da pochi giorni è nato Leonardo, venuto al mondo lo scorso 10 luglio (il secondo nato del 2025). Il nome scelto per il bimbo omaggia quello del suo nonno paterno, consigliere comunale a Celle che, da qualche giorno, sul portone d’ingresso espone gioiosamente un fiocco azzurro. Giovanissimi i genitori. Caterina, la mamma, deve compiere 20 anni ed è una casalinga. Il papà, Andrea, è un falegname 27enne. Dall’inizio dell’anno – fa sapere l’Amministrazione comunale – ci sono stati due anche i decessi. Ed è per questo che resta a 144 il numero complessivo degli abitanti.

“La nascita di un bambino e la crescita di una famiglia composta da persone giovanissime, per un piccolo paese come il nostro, sono eventi importantissimi”, spiega la sindaca Palma Maria Giannini, che aggiunge: “Oltre a darci una gioia immensa, contribuiscono ad alimentare il futuro di una comunità che vuole crescere e che continua a credere nel proprio domani. Al presente e futuro, infatti, sono orientati tutti i progetti in itinere e quelli in cantiere ai quali sta lavorando il Comune di Celle di San Vito. Tra pochi giorni, inoltre, sarà reso noto il programma di eventi dell’estate di Celle San Vito. Stiamo preparando un calendario di appuntamenti davvero speciali per tutti e sarà un modo per celebrare al meglio la prima estate di Isabel e Leonardo come neo-cittadini di Celle di San Vito”.