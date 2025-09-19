“Ti do 5 euro se mi fai fare un video dove provi a saltare in alto così che possa tirarmi su di morale quando sono triste”. Questa la frase che si è sentito rivolgere uno studente, affetto da difficoltà motorie legate al sovrappeso e a un lieve ritardo cognitivo. Per questo un insegnante di scienze motorie è stato condannato dal Tribunale di Monza per comportamenti ritenuti lesivi della dignità dell’allievo.

La replica del professore allo studente

Alla replica sorpresa dell’alunno: “No prof., ma cosa sta dicendo!?”, il docente avrebbe risposto: “Se vuoi te ne do anche 10”, aggiungendo “devi togliere quella zavorra che hai addosso”. Frasi ritenute dal giudice del lavoro “oggettivamente antitetiche rispetto a qualsiasi fine tecnico o didattico”, anche perché pronunciate davanti all’intera classe. Oltre alla sanzione disciplinare, scaturita anche per le mancate valutazione degli allievi sul registro, il professore dovrà versare circa 3mila euro per le spese processuali.