Miracolo per i credenti, prodigio per gli agnostici simpatizzanti, inveterata truffa di superstizione mascherata da culto religioso per gli atei, si è comunque sciolto oggi il sangue di San Gennaro. L’annuncio è stato dato da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro a Napoli, alle ore 9.13.

Il sangue era già ‘semi sciolto’ nell’ampolla

L’avvento del prodigo è stato accolto dall’applauso dei fedeli, ma anche dei turisti, raccolti nella Cappella. Il sangue era ‘semi sciolto’ quando l’ampolla è stata prelevata dalla teca. Quello del 16 dicembre è il terzo ‘miracolo’ dell’anno e celebra l’evento del 16 dicembre 1631 quando San Gennaro accolse le preghiere della popolazione e salvò Napoli dall’eruzione del Vesuvio che la minacciava.

Come da tradizione, in attesa dell’inizio delle celebrazioni, le ‘parenti’ di San Gennaro hanno intonato le litanie per invocare il prodigio. Nella Cappella, tra gli altri, l’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, delegata dal sindaco Manfredi, e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

“Napoli come tutte le città di ieri e di oggi aveva sofferenze, pestilenze, che oggi chiamiamo pandemie, guerre – ha detto monsignor De Gregorio -, ma aveva anche il Vesuvio. il rischio che Napoli diventi pizza, mandolino e San Gennaro è sempre grande, quindi lasciamo da parte ogni feticismo”.

L’ampolla è stata portata in processione nella Cappella così che tutti i presenti potessero vedere.