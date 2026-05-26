A Seul, in Corea del Sud, un cavalcavia in fase di demolizione è parzialmente crollato. Le autorità hanno riferito che nell’incidente sono morte tre persone, travolte dai detriti provocati dal cedimento della struttura. Nel crollo altre tre persone sono rimaste ferite. I detriti del cavalcavia sarebbero finiti anche su una linea ferroviaria, spingendo la Korea Railroad Corp a sospendere le operazioni tra la stazione di Seul e quella di Sinchon. Il presidente sudcoreano Lee Jae-Myung ha ordinato un’indagine approfondita sulle cause dell’incidente.