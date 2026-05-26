“Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino”. A dirlo a margine dell’assemblea di Confindustria è Luca Cordero di Montezemolo parlando della Ferrari Luce, la prima elettrica prodotta da Maranello.

Alla domanda su cosa si debba fare con la concorrenza cinese l’ex presidente della società osserva: “È almeno una macchina che i cinesi non copieranno”.