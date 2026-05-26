Luca Cordero di Montezemolo: “Ferrari elettrica? Si rischia la distruzione di un mito, si tolga almeno il cavallino”
“Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino”. A dirlo a margine dell’assemblea di Confindustria è Luca Cordero di Montezemolo parlando della Ferrari Luce, la prima elettrica prodotta da Maranello.
Alla domanda su cosa si debba fare con la concorrenza cinese l’ex presidente della società osserva: “È almeno una macchina che i cinesi non copieranno”.