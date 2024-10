Un telefono pubblico rotto portò allo stupro e all’omicidio “a sangue freddo” di un’ex reginetta di bellezza, un caso di 40 anni fa che spaventa ancora oggi. K.C. Baker riesuma la terribile vicenda su People.

I resti di Anita Cobby furono ritrovati due giorni dopo la sua scomparsa nel 1986. Un giudice ha definito lo stupro e l’omicidio di Anita Cobby del 1986 “un omicidio calcolato compiuto a sangue freddo”.

Per l’infermiera australiana di 26 anni, il barbaro pestaggio e lo stupro di gruppo della notte del 2 febbraio 1986, che la lasciò morta con la gola tagliata in un campo, furono un vero e proprio incubo.

Anita Cobby lavorava come infermiera al Sydney Hospital, scese dal treno nel tranquillo sobborgo di Blacktown e iniziò a camminare verso casa, ha riferito il Sydney Morning Herald .

Mentre l’ex reginetta di bellezza camminava lungo la strada buia diretta alla casa dei suoi genitori, accadde l’impensabile.

Il telefono rotto fu la causa di tutto

Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, tra cui il Sydney Morning Herald, News.Com.au e The Guardian, cinque uomini a bordo di un’auto si sono fermati e l’hanno costretta a salire a bordo di un veicolo rubato.

Nelle successive ore, la violentarono e la picchiarono all’interno dell’auto, prima di trascinarne il corpo attraverso un campo e una recinzione di filo spinato e di aggredirla sessualmente ancora una volta.

Temendo che potesse identificarli, uno degli aggressori, John Travers, allora diciannovenne, le tagliò la gola, lasciandola morire, ha riferito la polizia, ha riportato il Sydney Morning Herald .

Poco dopo, la polizia ha rintracciato Travers e gli altri quattro uomini: Michael Murdoch, anche lui 19enne, e tre fratelli, Leslie Murphy, 22enne, Gary Murphy, 28enne, e Michael Murphy, 33enne.

Ritenuti colpevoli nel 1987 dell’omicidio, furono condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata.

Jasmine Kazlauskas su Nwìews.com ha riferito la descrizione di Travers fatta da un compagno di cella.

“Aveva il male dappertutto. Questo è ciò che ricordo di più, si poteva sentire.

“I suoi occhi erano completamente morti. Non dimenticherò mai quella sensazione di oscurità.”

L’uomo, che ora ha 56 anni, ha trascorso del tempo in diversi centri di correzione.

Mentre scontare una pena detentiva potrebbe essere sufficiente a far riconsiderare ad alcuni detenuti le loro scelte di vita e provare un senso di rimpianto per i loro crimini, questo non è il caso di Travers.

Il killer senza rimorso

Travers sembrava non avere “alcun rimorso” e sembrava che “odiasse davvero le donne”, non aveva alcun rispetto per nessuna delle donne con cui entrava in contatto in prigione.

Racconta l’ex compagno di cella: “Ricordo quanto fosse piccolo e la durezza dei suoi lineamenti. I suoi occhi sembravano morti.

“In numerose occasioni, diceva che se avesse avuto la possibilità di uscire, c’era una lunga lista di persone che sarebbero state torturate e uccise.

“Odiava le donne. Una cosa che ho notato è che camminava avanti e indietro per il cortile proprio vicino alla recinzione, come un leone che insegue la sua preda.

“Conosceva le routine del personale e osservava il personale femminile e a volte le chiamava. A me sembrava imbarazzante e non riesco a immaginare come si sarebbero sentite.

“Sicuramente esprimeva ad alta voce il suo odio verso le donne. Immagino che nella sua mente avesse ancora un certo potere su di loro.”

Da adolescente, Anita Cobby aveva preso parte a molti concorsi di bellezza e vinse il concorso di Miss Western Suburbs nel 1979.

Secondo il Gold Coast Bulletin , aveva preso in considerazione la carriera di modella, ma poi ha optato per diventare un’infermiera qualificata, come sua madre.

Secondo quanto riportato dal The Guardian, Cobby viveva con i suoi genitori, Garry e Grace Lynch, a Blacktown, nel Nuovo Galles del Sud, dopo essersi separata dal marito John Cobby, che aveva sposato nel 1982.

Di solito il padre andava a prendeva alla stazione ma il telefono non funzionava

Dopo aver terminato il turno all’ospedale di Sydney, Cobby è uscita a cena con gli amici prima di prendere il treno per tornare a casa a Blacktown, ha riportato News.com.au.

Non è riuscita a chiamare il padre per dirgli di venirla a prendere alla stazione, come faceva di solito, perché il telefono pubblico non funzionava.

Secondo quanto riportato dalla polizia , un testimone ha dichiarato di aver visto una donna trascinata a calci e urla dentro un’auto vicino alla stazione ferroviaria la notte in cui Cobby è scomparso.

I suoi aggressori si sono recati da Blacktown in una fattoria desolata, dove l’hanno picchiata ulteriormente, lasciandole lividi su tutto il corpo e ossa rotte, e l’hanno violentata a turno, ha riferito la polizia.

Dopo averla lasciata in un campo, hanno bruciato i suoi vestiti in uno dei loro cortili per nascondere le prove, ha riferito la polizia, secondo quanto riportato dal Sydney Morning Herald.

Il padre di Cobby ha avvisato la polizia della scomparsa della figlia quando questa non è tornata a casa né si è presentata al lavoro il giorno dopo.

Dove sono gli assassini oggi?

Secondo il Sydney Morning Herald, gli informatori fornirono alla polizia informazioni sugli uomini una settimana dopo il ritrovamento dei resti di Cobby.

Dopo l’arresto dei cinque uomini, i dimostranti hanno organizzato delle manifestazioni per chiedere il ripristino della pena di morte.

Murphy è morto in prigione nel 2019 dopo una lunga lotta contro il cancro, ha riportato il New Zealand Herald.