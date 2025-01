L’uomo sospettato di aver fatto esplodere un pick-up della Tesla davanti alle Trump towers di Las Vegas e il terrorista di New Orleans hanno prestato servizio per un periodo nella stessa base militare. Lo hanno riferito fonti alla tv locale Denver7 senza precisare quale, mentre la polizia continua ad indagare su un possibile legame tra Matthew Livelsberger e Shamsud-Din Jabbar.

Livelsberger e Jabbar commilitoni nella stessa base Usa

L’Fbi sta indagando su un possibile collegamento militare tra il sospettato dell’incidente di New Orleans e la persona morta dopo l’esplosione di una Tesla Cybertruck fuori dal Trump International Hotel di Las Vegas il giorno di Capodanno, hanno riferito alla Nbc News due fonti delle forze dell’ordine a conoscenza dei casi.

Il potenziale collegamento è solo una delle piste seguite dalle autorità che hanno anche esaminato un sito in Texas.

Fbi: “Al momento nessun legame irrefutabile”

L’Fbi sta indagando sull’accaduto come atto terroristico e le autorità ritengono che siano coinvolte più persone, come ha dichiarato la procuratrice generale della Louisiana Liz Murrill.

Al momento, tuttavia, non c’è alcun “legame irrefutabile” tra l’attacco a New Orleans e l’esplosione della Tesla: lo ha detto in conferenza stampa il deputy assistent del direttore dell’Fbi, Christopher Raia.