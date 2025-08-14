“I freni non funzionavano bene, e ho preso la signora”. È la spiegazione data dal tredicenne che lunedì mattina, alla guida di una Citroën Ds4 rubata, ha travolto e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni, in via Saponaro, periferia sud di Milano. Accanto a lui, il fratello di 12 anni, una cuginetta di 11 e un coetaneo. “Ci siamo spaventati, siamo scappati”, ha aggiunto il ragazzino, ammettendo di essere poi andato “al Fiordaliso”, il centro commerciale di Rozzano.

Dopo l’impatto, i quattro hanno abbandonato l’auto e preso il tram 15 per raggiungere il centro commerciale, indossando le stesse magliette dei Pokémon comprate lì pochi giorni prima. Le indagini hanno ricostruito che l’auto apparteneva a turisti francesi e che era stata rubata la sera precedente: inizialmente forzato il portabagagli per prendere le valigie, i bambini avrebbero trovato le chiavi e deciso di portare via anche la vettura. Rintracciati dalla Polizia Locale meno di 24 ore dopo, sono stati riaffidati alle madri su disposizione della Procura dei Minorenni, che ora valuta possibili misure come l’allontanamento dalle famiglie. Nel campo nomadi di via Selvanesco, teatro della vicenda, il clima è teso: mercoledì mattina alcune famiglie hanno già lasciato l’insediamento.