Dopo oltre 16 mesi di detenzione a Caracas, il politico e giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri è stato liberato e ha potuto riabbracciare i suoi familiari. Arrestato il 28 agosto del 2024, la sua uscita dalla prigione dell’Elicoide avviene nell’ambito di una serie di rilasci di prigionieri politici decisi dalle autorità venezuelane, che hanno anche visto la liberazione di altri detenuti stranieri. La notizia ha suscitato emozione fra amici e parenti, segnando un momento di sollievo dopo un lungo periodo di isolamento.

L’italo-venezuelano è stato rilasciato insieme a Enrique Marquez, l’ex candidato dell’opposizione venezuelana che si contrappose a Nicolas Maduro nelle presidenziali del 2024. “È tutto finito ora”, le parole di Marquez in un video realizzato da un giornalista locale che mostra il politico e la moglie, insieme con Biagio Pilieri.

La Meloni ringrazia la Rodriguez per il rilascio dei detenuti, speranze per Trentini

Giorgia Meloni, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, parlando di Trentini ha dichiarato: “Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Delcy Rodríguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas. In tal senso esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione”.

La premier italiana ha aggiunto: “Saluto con gioia la liberazione degli altri italiani, io sono fiduciosa, voglio dire che il segnale dato dalla presidente venezuelana è nel senso della pacificazione e lo cogliamo e penso anche che possa rappresentare un elemento molto importante nella relazione tra l’Italia e il Venezuela”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno parlando del caso Trentini.

L’annuncio del parlamento venezuelano: “Stiamo liberando numerosi detenuti, anche stranieri”

E nella giornata di ieri era arrivato l’annuncio del presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez. Il parlamento venezuelano ha deciso per la liberazione di un numero significativo di persone detenute, comprese cittadine e cittadini stranieri. Parlando da Caracas, Rodríguez ha definito la misura un gesto unilaterale del governo per rafforzare la pace interna e la convivenza nazionale, “al di là delle differenze politiche, religiose o sociali”.

Jorge Rodríguez è fratello di Delcy Rodríguez, l’attuale presidente ad interim del Venezuela. Durante l’annuncio ha ringraziato per il lavoro di mediazione l’ex premier José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il governo del Qatar.