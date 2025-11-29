Il Papa ha visitato la Moschea Blu ma non ha pregato. “Ho detto a lui che questa era la casa di Allah, che se voleva poteva pregare, e lui ha detto ‘no, osserverò in giro'” e ha continuato la visita, riferisce ai giornalisti il muezzin della Moschea Asgin Tunca. Leone ha fatto una scelta diversa da Benedetto XVI e Francesco che avevano avuto un momento di raccoglimento silenzioso, come una preghiera. Leone ha visitato il luogo di culto senza scarpe, come vuole la regola islamica.

La Santa Sede: “Profondo rispetto”

“Il Papa ha vissuto la visita alla Moschea in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede di quanti lì si raccolgono in preghiera”. Lo riferisce la Sala Stampa della Santa Sede. Alla vigilia della visita alla Moschea Blu, uno degli eventi centrali della visita del Pontefice in Turchia, si indicava invece l’evento, nei documenti preparatori, come “breve momento di preghiera silenziosa”.