Pochi giorni fa, a Playa Del Carmen, in Messico, si è diffusa la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Ilaria Dentella, 47enne italiana originaria di Morbegno, in provincia di Sondrio. La donna risultava scomparsa da 6 mesi: il 23 gennaio, due giorni dopo il suo ultimo avvistamento, era stata presentata una denuncia di scomparsa. A quel punto le autorità messicane della regione di Quintana Roo avevano attivato la procedura prevista in Messico per le sparizioni di donne e ragazze. Come da prassi, le autorità avevano diffuso l’identikit di Ilaria: pelle chiara, corporatura media, capelli lunghi e ondulati biondo scuro, occhi azzurri, altezza 1,70 metri, peso, abiti indossati e due segni particolari: una cicatrice sopra il sopracciglio destro e un dente scheggiato nell’arcata superiore.

Giallo sulle cause della morte

Lo scorso venerdì, la Procura Generale della Repubblica del Messico ha confermato il ritrovamento del corpo di Ilaria Dentella. Non sono state però fornite informazioni riguardo al luogo del ritrovamento. La Procura, inoltre, non avrebbe rilasciato alcuna relazione forense, senza far sapere dunque se siano state attivate o meno le indagini sulla morte della donna. Al momento, infatti, la sua morte è ancora avvolta nel mistero.

A Morbegno nessuno era a conoscenza della scomparsa di Dentella, madre di due figli. La donna era in Messico da circa 15 anni: avrebbe deciso di trasferirsi lì dopo aver ricevuto una condanna in Italia a un anno e tre mesi di reclusione, una pena poi condonata per effetto dell’indulto. In Messico la donna aveva avviato la propria attività: la “Ilary Tours”, che effettuava tour turistici. Online, però, sono iniziate a circolare diverse recensioni di persone che mettevano in guardia altri turisti dal farsi truffare dalla “gentilissima e sorridente Ilaria”, la quale pare si facesse pagare in anticipo boat tour e altre esperienze, poi mai effettuati.