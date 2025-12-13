L’ha tenuta chiusa per un’intera giornata in una casa di Remondò, frazione di Gambolò (Pavia), in Lomellina. Durante questa “prigionia”, l’uomo l’avrebbe anche picchiata. La donna è riuscita a salvarsi grazie a un amico, al quale la vittima aveva inviato dal telefonino la propria posizione tramite il sistema gps. L’uomo si è rivolto al 112, chiedendo aiuto.

La polizia ha raggiunto in breve tempo l’abitazione. Gli agenti hanno trovato all’interno dell’abitazione un uomo di 32 anni, di origine marocchina, che ha cercato di impedire loro l’ingresso. Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato la donna in stato di choc, con ferite e lividi sulle braccia e al volto. Trasportata all’ospedale di Vigevano (Pavia), è stata giudicata guaribile in 20 giorni. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’episodio. La posizione dell’uomo che ha tenuto segregata la donna in casa è al vaglio degli inquirenti.