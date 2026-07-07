Sta per arrivare sull’Italia la terza ondata di caldo africano dell’estate 2026. Da mercoledì sono attesi fino 39°C in Val Padana. Lo annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “Nei prossimi giorni – afferma – avremo 38°C diffusi in Pianura Padana con punte, mercoledì 8 luglio, di 39°C fra Emilia e Bassa Lombardia. Non solo, entro il weekend i nostri modelli prevedono 40°C a Oristano (Sardegna) e 39°C anche in Puglia e Toscana”. Entro domenica, a Roma la colonnina di mercurio segnerà 36°C all’ombra e il termometro non accennerà a scendere anche per tutta la prossima settimana.

A Milano, dopo un picco di 38°C mercoledì, le temperature si assesteranno attorno ai 34-35°C, ma con lo spettro delle notti “Super Tropicali” (minime superiori ai 25 gradi) per tutta la prossima settimana. Nel dettaglio: – Martedì 7. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole, isolati rovesci sulle zone interne. Al Sud: soleggiato, temporali sugli Appennini e possibili anche su coste campane e calabresi. – Mercoledì 8. Al Nord: sole e caldo intenso. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente e caldo. – Giovedì 9. Al Nord: sole e caldo intenso. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole prevalente e acquazzoni sui rilievi. Tendenza: sabato temporalesco al Nord.