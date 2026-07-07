Ha gettato il suo cane oltre un cancello alto quasi due metri quasi fosse un rifiuto qualunque di cui disfarsi. Fortunatamente, a riprendere la scena ci hanno pensato i vicini di casa, fornendo una prova dei maltrattamenti perpetrati da un uomo, che per questi gesti è stato interdetto per dieci anni dal possesso di un animale. L’episodio è accaduto a Bristol, in Inghilterra. Vittima degli abusi un Terrier, tra l’altro anche gravemente denutrito.

Come si legge su La Stampa, il video in questione risale al settembre 2025. Nel filmato si vede il 42enne inglese prendere per il collo il cane, trascinarlo attraverso il cortile e lanciarlo oltre un cancello alto circa 1,80 metri. L’animale atterra anche sul cemento, dunque nessuna superficie morbida che avrebbe potuto alleviare il dolore dell’impatto. Il tribunale di Bristol ha disposto un daspo per l’uomo: 10 anni di interdizione dal possesso di animali oltre a sanzioni economiche e costi processuali. Anche la sua coinquilina è stata condannata a un divieto di possesso di 5 anni per non aver garantito cure e alimentazione adeguate.