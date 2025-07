Lo scorso primo maggio, alla stazione di Roma Termini, un giovane ha perso la vita dopo aver rubato un cellulare ed essere fuggito attraversando i binari. La corsa si è conclusa in tragedia: è stato travolto da un treno in transito. L’episodio ha riportato sotto i riflettori il tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie e della pericolosità legata all’attraversamento improprio delle rotaie. Un fenomeno che, al di là dei rischi per l’incolumità personale, causa gravi disagi alla circolazione ferroviaria.

Proprio per contrastare queste condotte, il Parlamento ha deciso di intervenire. Alla Camera è stato approvato un emendamento al decreto Infrastrutture che introduce sanzioni molto più severe per chi decide di attraversare i binari in stazione. “Attraversare i binari in stazione non è una ‘mascalzonata’. Anche in assenza di un investimento, questa condotta blocca la circolazione dei treni, a volte per un’ora intera, finché non viene accertata l’assenza di estranei sui binari. Si tratta di un danno enorme che ha pesanti ripercussioni su tutti i pendolari, che purtroppo conoscono bene le conseguenze di tali interruzioni”, ha spiegato a Today.it Salvatore Deidda, esponente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasporti alla Camera.

Multe più severe per scoraggiare comportamenti pericolosi

L’emendamento, proposto proprio da Deidda, aumenta sensibilmente l’importo delle sanzioni: ora chi attraversa i binari potrà incorrere in multe da 500 fino a 2.000 euro. “È fondamentale modificare l’importo delle sanzioni per l’attraversamento improprio dei binari, per chi lancia oggetti contro i treni, chi aziona il freno d’emergenza, chi lascia bestiame incustodito o chi appicca fuochi, andando ben oltre una semplice rivalutazione del cambio lira-euro. Le nuove multe dovrebbero riflettere la gravità dell’azione, considerando sia il pericolo per l’individuo che per gli altri”, ha precisato Deidda.

Il deputato sottolinea che anche le esigenze dei pendolari vanno tutelate. “Quanti pendolari hanno sentito la comunicazione di un ritardo per ‘estranei sui binari’? La questione è poi emersa anche nelle audizioni della commissione Trasporti, dove Ansfisa, l’agenzia per la sicurezza, ha denunciato la presenza di estranei sui binari come una delle maggiori cause di ritardi. Le sanzioni, comprese tra 15 e 38 euro, non sono mai state aggiornate e risultano francamente irrisorie”.

Videosorveglianza, tornelli e nuove misure di protezione

Le nuove sanzioni entreranno in vigore dopo l’approvazione definitiva del decreto Infrastrutture, attualmente in fase di esame parlamentare. Secondo Deidda, l’inasprimento ha un valore soprattutto educativo: “Confidiamo nell’effetto deterrente e, anche grazie a voi e alla diffusione dell’informazione, vogliamo che sia chiaro che attraversare i binari di una stazione costa caro, non per un nostro tornaconto economico, ma perché può costare la vita”. E aggiunge: “Può causare danni a tutti, comportando il blocco della circolazione dei treni sull’intera rete ferroviaria e, di conseguenza, danni sia sociali che economici, quando non la propria vita”.

Ma la lotta all’imprudenza e al degrado nelle stazioni non si ferma qui. “Per migliorare la sicurezza è importante dotare le stazioni di più tornelli, permettendo l’accesso ai binari solo a chi ha il biglietto”, afferma Deidda. “Il governo ha già inasprito le pene per i crimini nelle stazioni. Inoltre, è essenziale incrementare la videosorveglianza e la protezione per il personale ferroviario e i pendolari”.