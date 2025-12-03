Nella tarda serata di ieri, nel cuore del centro storico di Corato (Bari), un 15enne in monopattino è stato travolto da una bici elettrica mentre percorreva via Piccarreta. L’impatto è stato particolarmente violento e il giovane, subito soccorso, è stato trasportato prima all’ospedale di Corato e poi trasferito al Bonomo di Andria, dove si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

Le prime ricostruzioni dell’accaduto

Secondo quanto emerso dalle verifiche iniziali, lo scontro sarebbe avvenuto a causa di uno stop non rispettato. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere della zona, nel tentativo di individuare il conducente della bici elettrica, che si era inizialmente allontanato senza prestare soccorso.

Nelle ore successive, il giovane alla guida della bici elettrica è stato identificato e sarà denunciato con l’accusa di lesioni gravi. Entrambi i mezzi coinvolti, la bici e il monopattino, sono stati sequestrati per permettere ulteriori accertamenti tecnici. Le condizioni del 15enne restano serie, mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del grave incidente.