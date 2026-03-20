In casa manca l’acqua da qualche giorno e questo surriscalda gli animi al punto da rendere un condominio di ‘Villaricca 2’, a nord di Napoli, un ring. Un uomo di 33 anni che vive in un appartamento preso in affitto da un 63enne della zona è ora ai domiciliari perché ha strappato, con un morso, l’orecchio al suo proprietario di casa. Quest’ultimo ora si trova in ospedale, ricoverato in osservazione. La vicenda si è consumata nel pomeriggio di ieri. Il problema della mancanza dell’acqua persiste. Lo stabile è di proprietà di un 63enne. E c’è tensione tra i residenti affittuari e il proprietario degli appartamenti aumenta. Il litigio è stato scatenato dal fatto che non si comprendeva se la causa della mancanza dell’acqua fosse imputabile al locatore o agli enti erogatori.

Uno degli affittuari – ha 33 anni – sarebbe stato aggredito dal 63enne che gli avrebbe sferrato un pugno. Il 33enne, a quel punto, ha strappato con un morso l’orecchio del proprietario di casa. I carabinieri sono arrivati sul posto ed hanno rimesso ordine. La vittima è stata trasferita in ospedale dove è ancora in osservazione per lo “strappo di parte del padiglione auricolare”. Il 33enne è stato arrestato. È domiciliari: deve rispondere di lesioni personali aggravate.