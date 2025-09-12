Negli ultimi tre mesi, i baschi verdi del Gruppo di Olbia hanno intensificato i controlli contro la vendita di prodotti contraffatti lungo la Costa Smeralda, denunciando complessivamente diciotto persone per i reati di contraffazione e ricettazione. L’operazione, coordinata dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, si è concentrata sulle principali località turistiche prese d’assalto dai venditori ambulanti durante la stagione estiva.

I controlli hanno permesso il sequestro di oltre 4.300 articoli contraffatti, tra cui orologi, gioielli, accessori e articoli di pelletteria. Gran parte dei prodotti riportava marchi noti della moda internazionale, accuratamente riprodotti per trarre in inganno i consumatori. L’azione dei militari non si è limitata alla fascia costiera, ma si è estesa anche all’hinterland gallurese, dove è stato individuato un deposito clandestino contenente più di 1.700 capi contraffatti, pronti per essere immessi sul mercato illegale.

Sofisticazione e indagini in corso

Il sequestro più rilevante è avvenuto durante un servizio di controllo lungo la strada statale Olbia-Arzachena, dove i militari hanno sorpreso una cittadina straniera all’interno di un immobile presumibilmente utilizzato come base logistica del commercio illecito. Gli articoli sequestrati erano realizzati con grande cura, corredati di packaging sofisticato, etichette, garanzie e persino QR Code contraffatti, a testimonianza del livello elevato di professionalità criminale.

I finanzieri hanno inoltre rilevato che alcuni venditori illegali utilizzavano dispositivi di pagamento contactless, simili ai terminali dei commercianti regolari. Questo elemento aumenta la complessità dell’indagine, poiché gli accertamenti sono ancora in corso per ricostruire l’entità dei pagamenti e individuare eventuali flussi di profitti illeciti verso conti esteri.