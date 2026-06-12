Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all’ospedale Niguarda a causa delle ferite riportare nello scontro con una vettura accaduto intorno alla mezzanotte in via dell’Innovazione, alla periferia di Milano,

Conducente auto negativa a test alcol/droga

Ferite lievi per il conducente del monopattino, sempre un ventenne, e per la ragazza che era alla guida della vettura che ha 21 anni.

Entrambi sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

La conducente dell’auto è risultata negativa all’esame per alcol e droga. Sembra, dalle prime evidenze, che il monopattino non abbia rispettato la precedenza. Sul luogo dell’incidente non stati ritrovati eventuali caschi indossati dai due in monopattino.

Il monopattino elettrico proveniva da viale Pirelli, percorreva via Caldirola in direzione di piazzale Egeo, e arrivato all’incrocio con viale dell’Innovazione è proseguito senza dare precedenza, segnalata sul terreno e con la segnaletica verticale.

Per questo è stato colpito sul fianco sinistro dalla parte frontale dell’autovettura Kia Picanto. Il pm ha disposto l’autopsia e il sequestro veicoli.