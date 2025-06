In Francia, il prezzo di un pacchetto di sigarette di fascia media ha ormai toccato la soglia degli 11 euro, a causa della politica “dissuasiva” del governo volta a ridurre il numero di fumatori. Tuttavia, questa strategia sembra aver generato un effetto collaterale inaspettato: un vero e proprio boom del mercato nero del tabacco. Secondo i dati diffusi dall’istituto KPMG, nel 2024 24,7 miliardi di sigarette sono state acquistate al di fuori dei canali ufficiali, su un totale di 49,9 miliardi consumati. In pratica, quasi una sigaretta su due fumata in Francia proviene da circuiti illegali, tra contrabbando e prodotti contraffatti, spesso venduti sottobanco anche da tabaccai regolari.

Francia leader nel tabacco illegale in Europa

Il fenomeno non accenna a rallentare: rispetto al 2023, il mercato nero del tabacco è cresciuto del 13%, e il confronto con il 2020 mostra un’impennata del 60%. Nonostante un leggero calo generale nel consumo di sigarette (-1% rispetto all’anno precedente), la fetta relativa ai prodotti illeciti continua a espandersi. Con questi numeri, la Francia si conferma il primo Paese europeo per volume di sigarette “al nero”, concentrando circa la metà della produzione illegale dell’intera Unione Europea. Seguono, a distanza, Grecia e Paesi Bassi.