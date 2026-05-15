Sono ovunque. Nelle farmacie, nei supermercati, sui siti di bellezza, nei post delle influencer, nelle pubblicità che compaiono mentre si scorre il feed. Gli integratori di collagene sono diventati in pochi anni uno dei prodotti più venduti nel mercato degli integratori alimentari a livello globale, con un fatturato che supera i cinque miliardi di euro e una crescita che non accenna a rallentare.

Eppure intorno a loro regna ancora una confusione notevole: chi li prende per la pelle, chi per le articolazioni, chi per i capelli, chi semplicemente perché li ha visti usare a qualcuno che sembrava soddisfatto. Ma funzionano davvero? La risposta, come spesso accade quando si incontra la scienza in un territorio dominato dal marketing, è più sfumata di quanto i claim in etichetta lascino intendere. Ed è anche più interessante.

Cos’è il collagene e perché il corpo ne ha bisogno

Per capire se gli integratori di collagene abbiano senso, bisogna prima capire cosa è il collagene e quale ruolo svolge nell’organismo. Il collagene è la proteina più abbondante nel corpo umano, costituisce circa il 30% del totale delle proteine corporee ed è letteralmente il materiale strutturale di cui è fatto il tessuto connettivo. Si trova nella pelle, nelle ossa, nelle cartilagini, nei tendini, nei legamenti, nelle cornee, nei vasi sanguigni e in quasi ogni altro tessuto che richieda resistenza meccanica e flessibilità.

Dal punto di vista chimico, il collagene è una proteina fibrosa formata da tre catene polipeptidiche avvolte in una tripla elica, una struttura che gli conferisce un’eccezionale resistenza alla trazione. Viene sintetizzato dall’organismo a partire da aminoacidi, in particolare glicina, prolina e idrossiprolina, con il supporto indispensabile della vitamina C che è necessaria per la stabilizzazione delle catene. In termini pratici, il collagene è quello che tiene insieme i tessuti, che dà alla pelle la sua elasticità e compattezza, che permette alle articolazioni di muoversi senza attrito e che fornisce l’impalcatura strutturale alle ossa.

Il problema è che dopo i venticinque anni circa il corpo inizia a produrre meno collagene ogni anno, con un declino che si accelera progressivamente con l’avanzare dell’età, e nelle donne in modo particolarmente marcato dopo la menopausa con il calo degli estrogeni. Questo calo si manifesta in modo visibile sulla pelle, che perde progressivamente tonicità e sviluppa rughe, sulle articolazioni, che diventano meno protette e più soggette a usura, sui capelli, che si assottigliano, e sulle unghie, che diventano più fragili. L’esposizione solare, il fumo, una dieta povera di nutrienti e lo stress ossidativo accelerano ulteriormente questa degradazione.

È in questo contesto che si inserisce la logica degli integratori di collagene: se il corpo ne produce meno, ha senso fornirgliene dall’esterno?

Come funzionano gli integratori di collagene: il meccanismo che la scienza ha chiarito

Per anni il principale argomento contro gli integratori di collagene era di tipo digestivo: il collagene è una proteina, e le proteine ingerite vengono scomposte dall’apparato digestivo in aminoacidi prima di essere assorbite. Questo significherebbe che assumere collagene per via orale equivale ad assumere qualsiasi altra proteina, perché il corpo non assorbe collagene intatto ma i suoi mattoni elementari, esattamente come farebbe digerendo un pezzo di carne o un uovo.

Questa obiezione, che sembrava definitiva, è stata in parte superata dalla ricerca sui peptidi di collagene idrolizzato. Il collagene idrolizzato è collagene che è stato sottoposto a un processo di idrolisi enzimatica che lo scompone in frammenti più piccoli, i peptidi, formati da sequenze di due o tre aminoacidi.

Questi peptidi, a differenza del collagene intero, vengono assorbiti nell’intestino tenue come tali, senza essere completamente scomposti in aminoacidi liberi, e studi di farmacocinetica hanno dimostrato che raggiungono il circolo sanguigno in forma riconoscibile.

La scoperta più interessante è che alcuni di questi peptidi, in particolare quelli contenenti la sequenza prolina-idrossiprolina, sembrano agire come segnali biologici che stimolano i fibroblasti, le cellule produttrici di collagene nel derma e nei tessuti connettivi, ad aumentare la produzione endogena di collagene. Non stanno fornendo collagene direttamente, ma stanno mandando al corpo un messaggio biochimico: hai bisogno di produrre più collagene. Questo meccanismo di segnalazione indiretto è quello che la ricerca più recente indica come principale responsabile degli effetti documentati degli integratori di collagene idrolizzato.

Cosa dice davvero la scienza: le evidenze disponibili

Il panorama della ricerca sugli integratori di collagene è più ricco di quanto molti critici ammettano, ma anche meno definitivo di quanto il marketing voglia far credere. Esistono studi clinici controllati con risultati positivi su diversi parametri, ma esistono anche limitazioni metodologiche che richiedono cautela nell’interpretazione.

Sul fronte della pelle, diversi studi randomizzati controllati in doppio cieco, lo standard più alto nella ricerca clinica, hanno mostrato miglioramenti statisticamente significativi nell’elasticità, nell’idratazione, nella densità e nella riduzione delle rughe fini dopo assunzione regolare di peptidi di collagene idrolizzato per periodi variabili tra le otto e le dodici settimane.

Uno studio pubblicato nel 2014 sul Journal of Medical Nutrition and Nutraceuticals su 69 donne tra i 35 e i 55 anni ha mostrato un miglioramento significativo dell’elasticità cutanea dopo otto settimane di supplementazione con 2,5 grammi di peptidi di collagene specifici. Una meta-analisi del 2021 che ha aggregato i dati di diciannove studi clinici ha concluso che la supplementazione orale di collagene idrolizzato migliorava in modo significativo l’idratazione, l’elasticità e la densità della pelle rispetto al placebo.

Per le articolazioni, le evidenze sono altrettanto interessanti. Uno studio condotto su atleti con dolore al ginocchio ha mostrato una riduzione significativa del dolore durante l’attività fisica dopo sei mesi di supplementazione con collagene idrolizzato rispetto al placebo. Una revisione sistematica pubblicata su Nutrients ha esaminato diversi trial clinici concludendo che la supplementazione con peptidi di collagene produceva benefici misurabili sul dolore articolare e sulla funzionalità, specialmente nell’osteoartrite del ginocchio. Il meccanismo ipotizzato è la stimolazione dei condrociti, le cellule che producono la matrice cartilaginea, attraverso gli stessi peptidi bioattivi che agiscono sui fibroblasti cutanei.

Per capelli e unghie le evidenze sono più limitate in termini di numero di studi ma ugualmente promettenti. La matrice delle unghie e il follicolo pilifero sono strutture ricche di collagene, e diversi studi hanno mostrato un aumento della crescita e una riduzione della fragilità delle unghie, e in alcuni casi un aumento del diametro e della resistenza dei capelli, dopo supplementazione prolungata con peptidi di collagene.

Le limitazioni esistono e vanno nominate. Molti degli studi disponibili sono di piccole dimensioni, hanno follow-up brevi, usano formule di collagene proprietarie che rendono difficile la comparazione tra i risultati, e in un certo numero di casi sono finanziati dall’industria dei supplementi. Le meta-analisi indipendenti esistono e sono generalmente positive, ma la qualità metodologica complessiva del corpus di ricerca non raggiunge ancora i livelli di solidità che si hanno, per esempio, per i farmaci cardiovascolari.

I diversi tipi di collagene: quale scegliere per quale obiettivo

Non esiste un solo tipo di collagene. Ne sono stati identificati ventotto tipi diversi nel corpo umano, ciascuno con caratteristiche strutturali e localizzazione tissutale specifiche. Per gli integratori, i tipi più rilevanti sono essenzialmente quattro.

Il collagene di tipo I è il più abbondante nel corpo umano e si trova nella pelle, nelle ossa, nei tendini e nei legamenti. È il tipo più studiato per gli effetti sulla pelle e sulle unghie, ed è anche quello prevalentemente presente negli integratori a base di collagene marino o bovino. Chi cerca benefici per la pelle, le unghie e i capelli dovrebbe cercare prodotti ricchi di tipo I.

Il collagene di tipo II è il principale componente della cartilagine articolare. Si trova in forma non idrolizzata, cioè non denaturata, e il meccanismo con cui agisce sulle articolazioni è diverso da quello del tipo I: sembra agire attraverso un processo di tolleranza immunitaria orale, modulando la risposta immunitaria diretta verso il collagene cartilagineo proprio. Chi ha problemi articolari, osteoartrite o dolori alle ginocchia dovrebbe cercare specificamente il collagene di tipo II non denaturato.

Il collagene di tipo III si trova spesso insieme al tipo I nella pelle e nei vasi sanguigni, e molti integratori per la pelle contengono entrambi i tipi in combinazione.

Il collagene di tipo IV è presente nelle membrane basali ma raramente compare negli integratori commerciali in forma specifica.

Collagene marino, bovino o vegetale: le differenze

La fonte del collagene è un aspetto che spesso genera confusione e che merita un chiarimento. Il collagene è una proteina di origine animale, e per quanto riguarda gli integratori le fonti principali sono tre.

Il collagene marino, estratto dalla pelle, dalle squame e dalle lische dei pesci, è quello che negli ultimi anni ha guadagnato la reputazione di essere il più biodisponibile, cioè il più facilmente assorbito dall’organismo. Ha un peso molecolare relativamente basso che facilita l’assorbimento intestinale, è ricco di tipo I ed è particolarmente indicato per gli obiettivi di salute della pelle. Ha un profilo aminoacidico molto simile a quello del collagene umano cutaneo, il che lo rende una scelta logica per chi cerca benefici dermatologici. L’unico svantaggio è un lieve odore di pesce che alcuni prodotti gestiscono meglio di altri attraverso processi di purificazione.

Il collagene bovino, estratto dalla pelle e dalle ossa dei bovini, è la fonte più tradizionale e più economica. Contiene sia tipo I sia tipo III, è ampiamente studiato ed è generalmente ben tollerato. È la scelta più comune negli integratori in polvere da aggiungere a frullati o bevande. La preoccupazione per la BSE, la malattia della mucca pazza, è essenzialmente superata per i prodotti di qualità certificata che provengono da allevamenti controllati.

Il collagene di origine vegetale è tecnicamente un ossimoro: le piante non producono collagene. I prodotti che si definiscono collagene vegetale contengono ingredienti che supportano la produzione endogena di collagene nell’organismo, come vitamina C, prolina, glicina e vari antiossidanti vegetali, ma non collagene in senso stretto. Sono prodotti utili per chi segue una dieta vegana e vuole supportare la sintesi di collagene dall’interno, ma non possono essere equiparati agli integratori di collagene idrolizzato.

La forma farmaceutica: polvere, capsule o liquido

Gli integratori di collagene si trovano in forme molto diverse, e la scelta della forma influenza sia la praticità d’uso sia in alcuni casi l’efficacia. Le polveri di collagene idrolizzato sono la forma con le concentrazioni più alte di peptidi attivi per dose e con la flessibilità di essere aggiunte a qualsiasi bevanda. Si sciolgono bene nell’acqua calda e fredda e sono insapori o quasi nelle versioni di qualità, il che le rende facili da integrare nella routine mattutina.

Le capsule sono più comode per chi non vuole misurare dosi o aggiungere polveri alle bevande, ma contengono generalmente meno collagene per unità e richiedono di prendere più capsule per raggiungere la dose efficace. Il collagene liquido, spesso venduto in fiale monodose, ha una biodisponibilità potenzialmente superiore ma un costo per dose generalmente più alto e la questione della stabilità dei peptidi nel tempo aperta.

Le dosi efficaci: quanto bisogna prenderne per vedere risultati

Uno degli aspetti più pratici e più spesso mal comunicati riguarda le dosi. Molti prodotti in commercio contengono quantità di collagene per dose che sono inferiori alle soglie usate negli studi clinici che hanno mostrato effetti positivi.

La dose di peptidi di collagene idrolizzato che emerge più frequentemente dalla letteratura come efficace per i benefici cutanei è compresa tra 2,5 e 10 grammi al giorno, con la maggior parte degli studi positivi che usano dosi tra 5 e 10 grammi. Per le articolazioni, con collagene di tipo II non denaturato, la dose efficace studiata è molto inferiore, intorno ai 40 milligrammi al giorno, perché il meccanismo d’azione è diverso e non richiede le stesse quantità.

Questo significa che un integratore in capsule che fornisce 500 milligrammi di collagene per capsula richiede di prendere dieci capsule al giorno per raggiungere la dose di 5 grammi. Molti produttori non comunicano questa informazione in modo trasparente, il che porta i consumatori a usare il prodotto a dosi insufficienti e a concludere erroneamente che non funzioni.

Come scegliere un integratore di collagene di qualità

Navigare il mercato degli integratori di collagene richiede qualche criterio preciso perché la variabilità qualitativa tra i prodotti disponibili è enorme. Il primo elemento da verificare è il tipo di collagene e la fonte, che devono essere dichiarati chiaramente in etichetta. Un prodotto che dice semplicemente collagene senza specificare il tipo e la fonte merita diffidenza.

Il secondo elemento è la dose per porzione giornaliera raccomandata. Come detto, per benefici cutanei servono tra 5 e 10 grammi di collagene idrolizzato al giorno: verificare che la dose del prodotto sia in questo range è essenziale.

Il terzo elemento è la presenza di vitamina C nella formula. La vitamina C è un cofattore indispensabile per la sintesi del collagene, e molti prodotti di qualità la includono nella formula proprio perché amplifica l’effetto dei peptidi di collagene sulla produzione endogena. Un prodotto che non la contiene non è necessariamente scadente, ma uno che la include dimostra una maggiore attenzione alla formulazione scientificamente fondata.

Le certificazioni di qualità, come le certificazioni di purezza, di assenza di metalli pesanti per il collagene marino e di provenienza certificata per quello bovino, sono un indicatore di affidabilità produttiva che vale la pena cercare, specialmente per prodotti destinati a un uso quotidiano a lungo termine.

Quanto bisogna aspettare per vedere i risultati

La questione dei tempi è importante per avere aspettative realistiche e non interrompere troppo presto un’integrazione che potrebbe richiedere tempo per esprimere il suo effetto. Gli studi clinici mostrano in modo abbastanza consistente che i benefici sulla pelle diventano statisticamente significativi dopo otto-dodici settimane di assunzione regolare giornaliera. Per le articolazioni, i tempi possono essere più lunghi: alcuni studi riportano miglioramenti a partire dalle sedici settimane con risultati che si consolidano fino ai sei mesi.

Questo significa che giudicare un integratore di collagene dopo due settimane o anche dopo un mese è prematuro. Il collagene non agisce come un farmaco con effetti immediati: agisce come uno stimolo cronico alla produzione endogena che richiede tempo per manifestarsi in cambiamenti visibili e misurabili. Chi si aspetta una trasformazione rapida rimarrà deluso. Chi è disposto a un approccio costante di almeno tre mesi ha buone probabilità di osservare differenze reali.

L’alimentazione come base: cosa mangiare per supportare il collagene

Prima di ricorrere agli integratori, vale la pena ricordare che l’organismo ha tutti gli strumenti per produrre collagene in modo autonomo a patto di ricevere i nutrienti giusti attraverso l’alimentazione. Gli aminoacidi glicina, prolina e idrossiprolina si trovano in abbondanza nel brodo di ossa, nelle carni, nel pesce, nelle uova e nei latticini. La vitamina C, indispensabile per la sintesi del collagene, è presente in agrumi, kiwi, fragole, peperoni e verdure a foglia verde. Lo zinco e il rame, cofattori enzimatici nella produzione di collagene, si trovano rispettivamente nelle carni, nei legumi e nel pesce, e nelle noci, nei semi e nei frutti di mare.

Una dieta ricca di questi nutrienti, abbinata alla protezione dalla degradazione del collagene esistente attraverso la riduzione dello stress ossidativo con antiossidanti, la protezione solare quotidiana e l’eliminazione del fumo, è la base su cui gli integratori possono esercitare un effetto amplificatore. Non il contrario.

Gli integratori di collagene funzionano, ma come supporto a un sistema che deve già lavorare nel modo giusto, non come sostituto di esso. E con le aspettative giuste, le dosi adeguate e la pazienza necessaria, le evidenze scientifiche disponibili suggeriscono che questo supporto può essere reale e misurabile.

Questo articolo ha scopo informativo e divulgativo. Prima di iniziare qualsiasi integrazione, soprattutto in presenza di patologie o terapie in corso, è consigliabile consultare il proprio medico o un nutrizionista.