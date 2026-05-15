A Torino, all’incrocio tra via Monferrato e via Santorre Santarosa, un ladro ha strappato una collana dal collo di una donna di 73 anni. Il rapinatore, accompagnato da un complice su un monopattino, ha tentato di fuggire, come si vede nel video diffuso online, ma è stato rincorso dalla donna, che alla fine lo ha fatto arrestare. La fuga del ladro e del suo complice è stata rallentata dai passanti, la cui attenzione è stata attirata dalla 73enne derubata. Uno dei passanti è poi riuscito a bloccare il ladro fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Il rapinatore, un 24enne senza fissa dimora, è stato arrestato per furto, mentre la donna, tornata in possesso della sua collana, ha presentato denuncia. Proseguono intanto le indagini per identificare il complice, che è fuggito sul monopattino.