Hanau, cittadina dell’Assia nel cuore della Germania, è nuovamente al centro delle cronache a causa di un episodio inquietante. Nella notte tra mercoledì e giovedì, decine di auto, cassette postali e pareti di edifici sono state imbrattate con svastiche tracciate in quello che, secondo le analisi di laboratorio, è risultato essere sangue umano.

La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di un residente che aveva trovato il simbolo nazista disegnato sul cofano della propria vettura. Gli agenti, accorsi sul posto, hanno esteso le verifiche all’intera area, individuando circa cinquanta veicoli vandalizzati nello stesso modo. Un’ondata di indignazione ha scosso la popolazione locale, già provata da episodi di intolleranza negli ultimi anni.

Le indagini

Il portavoce della polizia, Thomas Leipold, ha dichiarato che le circostanze dell’accaduto restano in gran parte da chiarire. Gli investigatori non sanno ancora se le vittime dei vandalismi siano state scelte casualmente o in modo mirato, né da dove provenga il sangue utilizzato. Non risultano feriti né persone scomparse collegate agli episodi. Le autorità stanno indagando per danneggiamento e uso di simboli di organizzazioni incostituzionali, reati puniti severamente dal codice penale tedesco.

In Germania, la svastica e altri emblemi del nazismo sono vietati, poiché evocano la memoria del regime e rappresentano un’offesa diretta alle vittime dell’Olocausto. Gli inquirenti, intanto, stanno raccogliendo campioni biologici e visionando filmati di videosorveglianza per individuare eventuali sospetti.

I timori del passato

L’episodio riporta Hanau alla memoria del tragico attentato del 2020, quando un estremista di destra uccise nove persone di origini straniere in un bar cittadino. Quella ferita, ancora aperta nella comunità, si riaccende ora con la comparsa di nuovi simboli d’odio. Le autorità locali invitano alla calma ma anche alla collaborazione, sottolineando l’importanza di contrastare ogni forma di estremismo.